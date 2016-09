Die erste Bestmarke musste sich Bayern bis zum gestrigen Abend noch mit Manchester United teilen: Die Anzahl von Heimspielsiegen in Folge. Vor dem Spiel gegen Rostow stand der FC Bayern bei zwölf Erfolgen am Stück. Den Engländern waren zwischen 2006 und 2008 ebenfalls zwölf Siegen nacheinander im eigenen Stadion gelungen. Nun sind es bei den Münchnern 13 Heimsiege in Folge und Ancelotti & Co. alleinige Rekordhalter.