Heimliche Hochzeit in Las Vegas Rapper Casper hat "GNTM"-Model geheiratet

Was für eine Überraschung! Rapper Casper (34) hat geheiratet und keiner hat es mitbekommen. Bereits am 30. Dezember 2016 soll Casper dem ehemaligen "GNTM"-Model Lisa Volz (25) das Ja-Wort gegeben haben. Die Hochzeit fand allerdings nicht in Deutschland, sondern in der berühmten "Little White Wedding Chapel" in Las Vegas statt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung, der die Hochzeitsurkunde des Paares vorliegt.