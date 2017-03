Beide Fahrer verletzten sich leicht. Der Unfallverursachende Kleinwagen fuhr ohne anzuhalten einfach weiter.

Wegen anstehender Kurve nicht um den Unfall gekümmert

Am Sonntag dann meldete sich in der Polizeiinspektion Grünwald die 21-Jährige aus dem südlichen Münchner Landkreis in Begleitung ihrer Mutter und gab ihre Beteiligung an dem geschilderten Unfall zu. Sie habe den Unfall noch im Rückspiegel wahrgenommen, musste sich aber dann auf die Kurve vor ihr konzentrieren, so die 21-Jährige.

Als sie im Rückspiegel nichts mehr sah, sei sie im Schockzustand weitergefahren. Die Studentin erwartet nun mindestens eine Anzeige wegen Fahrerflucht.