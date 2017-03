Hebeband gerissen Tragisches Unglück: Bauarbeiter von Kranlast zerquetscht

Der Kranführer in seinem Drehturmkran sah noch, wie der Arbeiter in den Gefahrenbereich unter der schwebenden Last lief, und versuchte den Kran zu drehen. Dabei passierte das Unglück: Eines der beiden Hebebänder riss, das zweite konnte das tonnenschwere Gewicht alleine nicht halten und riss anschließend ebenfalls. Dann fielen die Matten aus ca. drei Metern Höhe auf den Arbeiter.