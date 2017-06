HBO-Serie mit Starbesetzung Free-TV-Premiere: VOX schnappt sich "Big Little Lies"

In den kommenden Monaten hat das Fernsehprogramm einige interessante Formate zu bieten. Am Donnerstag stellte die RTL-Gruppe bei den Screenforce Days in Köln ihr neues Programm für die kommende TV-Saison 2017/18 vor. Größter Hammer: Der Sender VOX hat kräftig eingekauft und kündigte die Free-TV-Premiere der siebenteiligen HBO-Serie "Big Little Lies" mit Nicole Kidman, Reese Witherspoon und Shailene Woodley an. Hier können Sie den Roman "Big Little Lies" zur Serie bestellen