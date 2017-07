Haute Couture Show in Paris Katy Perry versprüht Weltraum-Flair bei Chanel

US-Superstar Katy Perry (32, "Chained To The Rhythm" ) scheint in Paris ganz in ihrem modischen Element zu sein. Bei der Haute Couture Show von Chanel strahlte sie von einem Ohr bis zum anderen. In Begleitung ihrer Mutter Mary Perry (69) erschien sie gut gelaunt im Grand Palais in Paris. Grund für ihre exzellente Laune mag nicht nur die Einladung zu einer der begehrtesten Haute-Couture-Shows gewesen sein, sondern auch ihr extravagantes Outfit. Katy Perry trug ein von Karl Lagerfeld entworfenes schwarzes Kostüm mit Astronauten-Print. (Um sich ein bisschen wie eine echte Pariserin zu fühlen, können Sie sich hier das berühmte Parfüm Chanel No.5 bestellen)