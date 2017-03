Hausverbot für Alexander Keen Nach dem "Promi Dinner"-Eklat: Stehen die Fans zu "Honey"?

Schon im Vorfeld der Ausstrahlung sorgte die neueste Folge der Koch-Show "Das perfekte Promi Dinner" für Aufsehen. Am Sonntagabend strahlte VOX das erste Dschungel-Spezial aus, in dem vor allem zwei Teilnehmer aufeinanderprallten: Florian Wess (36) und Alexander "Honey" Keen (34). Wess erteilte Keen sogar ein Hausverbot: "Gestern ist noch etwas Krasses vorgefallen: Gina-Lisa hatte ihre Visagistin dabei und Honey hat sie wie einen Menschen zweiter Klasse behandelt. Sie ist daraufhin in Tränen ausgebrochen und deswegen kommt er heute nicht in unser Haus". Doch "Honey" erfuhr davon erst an der Haustür: "Ich finde das völligen Quatsch, total die Schwachsinnsnummer. Total link von dir." Das halten die Fans von der umstrittenen Aktion.