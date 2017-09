Hauptursache: Baustellen Sommerferien-Bilanz: So schlimm waren die Staus in Bayern

Nötigung = Vergewaltigung? Vergewaltigungen: Staatsregierung muss nochmal nachrechnen

Nach der Vorlage neuer statistischer Zahlen zu Sexualdelikten in Bayern muss das Innenministerium nachliefern: Ein Sprecher kündigte am Freitag eine Analyse und genaue Aufschlüsselung der Statistik an, die Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München öffentlich gemacht hatte - ohne dabei Auffälligkeiten in den Daten erklären zu können.