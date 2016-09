Am Mittwochvormittag hat ein bislang unbekannter Mann versucht, eine Bank in Wiedenzhausen (Lkr. Dachau ) auszurauben. Eine Angestellte reagierte geistesgegenwärtig, der Täter flüchtete – jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Wiedenzhausen - Eine Bank-Angestellte löste am Mittwochvormittag den Alarm aus, nachdem ein unbekannter Mann versuchte hatte, eine Filiale in der Hauptstraße in Wiedenzhausen (Lkr. Dachau) auszurauben.