Die vermeintlich einfachste Lösung, ein generelles Neubauverbot für Bordelle, ist rechtlich allerdings nicht zulässig. Daher ist man in Augsburg nun kreativ geworden und will die Vorgaben verschärfen, wie die SZ berichtet. Demnach sollen Bordelle künftig nicht mehr in der Nähe von Wohnhäusern, Schulen, Kindergärten, sozialen oder religiösen Einrichtungen entstehen dürfen. Zudem nicht in Gewerbegebieten mit produzierendem oder verarbeitendem Gewerbe, in Stadtgebieten in denen bereits Bordelle vorhanden sind oder in Stadtteilen die durch die Ansiedlung eines Bordells abgewertet werden könnten und schon gar nicht in Sanierungsgebieten.