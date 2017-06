Hatten sie eine Affäre? Carla Bruni klärt auf: Das lief wirklich mit Donald Trump

Kein Vergleich zu Melania Trump

Ein anderes Thema, das Bruni mit den Trumps verbindet, sind Nacktbilder. Als Bruni 2007 mit Sarkozy zusammenkam, wurden in der Presse Nacktbilder von ihr aus dem Jahr 1993 verbreitet. Im Juli 2016 gab es auch Melania Trump (47) nackt in den Medien zu sehen. Doch laut Bruni könne man die Situationen nicht miteinander vergleichen. "Es war etwas ganz anderes, da ich ein bisschen Ruhm durch meine Modelkarriere und mein erstes Album erlangt hatte", bringt sie es ganz lässig auf den Punkt. Subtiler könnte ein Seitenhieb nicht sein.

Außerdem sieht die gebürtige Italienerin, die in Frankreich aufgewachsen ist, keinen Skandal hinter ihren Nacktfotos. Immerhin seien es "künstlerische Aktfotos von einem großartigen Fotografen" gewesen. "Für mich hat Moral etwas damit zu tun, ein guter Mensch zu sein. Ich sehe in Nacktheit keine Sittenlosigkeit, sondern darin unfreundlich zu sein oder Menschen zu betrügen oder zu belügen. Das untergräbt für mich Moral. Und nicht wenn man als hübsches, junges Mädchen nackt posiert", so Bruni selbstbewusst.

Im Oktober erscheint das neue Album von Bruni, das den Titel "French Touch" trägt. Vermisst sie es, die First Lady von Frankreich zu sein? "Es hat Spaß gemacht. Es war eine tolle Zeit, eine große Ehre und eine wundervolle Erfahrung, aber nun bin ich auch sehr erleichtert. Es ist so brutal und erschreckend. Ich hatte Angst um ihn", gesteht Bruni. Als Präsident sei ihr Mann stets in Gefahr gewesen, denn es gäbe immer Leute, die ihm etwas antun wollen. Diese Zeiten seien nun vorbei und sie könne sich wieder ohne Polizeischutz frei bewegen.