Bei den Tests in London seien neben Bluttests auch Aufnahmen von seinem Herzen und seinem Gehirn gemacht worden. "Es gab einige Abnormitäten, einschließlich etwas in meinem Gehirn, das wie Blut aussah. Das war natürlich sehr beängstigend, also wurde mir die Entscheidung abgenommen und ich wurde direkt auf die Intensivstation gebracht", so Williams weiter. Ehefrau Ayda Field (38) und die beiden Kinder seien zu diesem Zeitpunkt in den USA gewesen und konnten ihn nicht sehen. Williams sei jedoch bestens versorgt worden, 24 Stunden am Tag. "Ich war verwirrt und ängstlich, aber ich wusste, dass ich am richtigen Ort war."

Ein Weckruf

Sieben Tage lang sei er eingehend beobachtet worden, ehe er die Intensivstation wieder verlassen durfte und nach Los Angeles fliegen konnte. Dort hat er sich zwei Monate lang erholt. Ihm wurde mitgeteilt, er solle zwei Wochen jeglichen Stress vermeiden. "Ich denke, es hat mich gelehrt, dass ich 43 bin, nicht 23, und dass ich mich besser um meinen Geist und meinen Körper kümmern muss", reflektiert Williams über diese Erfahrung. Es sei ein Weckruf gewesen. Er mache nun Yoga, Pilates und meditiere. "Selbst wenn du alles hast, was ich habe, bist du nicht unbesiegbar. Von jetzt an werde ich mich viel sorgfältiger um mich kümmern."

