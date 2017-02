Hat sie Joshua Sasse verlassen? Wieder keine Hochzeit? Kylie Minogue soll Verlobung gelöst haben

Gerade noch hat sie darüber gesprochen, dass sie nach der Hochzeit seinen Namen annehmen will, jetzt soll alles aus sein bei Kylie Minogue (48, "Rhythm Of Love" )? Die australische Sängerin hat einem Bericht der "Sun" zufolge angeblich die Beziehung zu ihrem 29-jährigen Verlobten Joshua Sasse beendet, da er sich zu gut mit der spanischen Schauspielerin Marta Milans (34) verstanden haben soll. Die beiden haben im vergangenen Jahr zusammen die TV-Serie "No Tomorrow" in Kanada gedreht.