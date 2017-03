Eine langjährige Mieterin aus einem der oberen Stockwerke weiß etwas mehr über die Tote. Sie habe bei Siemens gearbeitet, war aber schon lange in Rente, ezählt sie. Schon einmal habe es wegen G. einen Notfalleinsatz in dem Haus gegeben: "Die Wohnung wurde vor ein paar Jahren schon einmal aufgebrochen, damals hatte sie sich verletzt und kam in eine Klinik", erzählt die Nachbarin.

Rente und Miete gingen automatisch auf Konto ein und aus

Dass der Tot der Renterin so lange unbemerkt blieb, findet die Nachbarin nicht verwunderlich. Früher habe G. guten Kontakt zu zwei anderen Bewohnern des Hauses gepflegt. Doch diese verstarben, Anschluss an die Hausgemeinschaft habe G. von da an nicht mehr gefunden. "Ich dachte immer, sie hätte noch Familie und es kümmert sich jemand, aber ich kannte sie auch nicht gut", erzählt die Frau.

Den momentanen Ermittlungen der Polizei nach hat G. keine nahen Angehörigen in der Stadt. Rente und Miete gingen automatisch auf dem Konto der 91-Jährigen ein und aus, so blieb der Tod der Seniorin auch vom Vermieter jahrelang unbemerkt.

Besonders tragisch: In ihren letzten Jahren wurde Zlata G. scheinbar bewusst, dass sie zunehmend auf sich allein gestellt war. Kurz nach dem Tod der beiden befreundeten Nachbarn bat G. die Frau aus dem oberen Stockwerk in einem Brief um Unterstützung. "Aber ich habe selber Familie und bin berufstätig, da konnte ich mich nicht wirklich kümmern", erzählt die Nachbarin und ergänzt: "Wenn wir ehrlich sind, sind wir doch alle mit unserem eigenen Stress beschäftigt."