Schwere Vorwürfe gegen US-Rapper Chris Brown (27): Er soll eine Frau am Dienstag in seiner Villa in der Nähe von Los Angeles mit einer Waffe bedroht haben. Nach stundenlangen Verhandlungen mit der US-Polizei ließ sich der US-Star mit aufs Revier nehmen. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Schauspielerin und Ex-Miss-California Baylee Curran (25) streitet er ab, was er via Instagram-Videos auch seinen Fans mitteilte.