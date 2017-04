Hat er Schuld an der Scheidung? R. Kelly wegen angeblicher Affäre angeklagt

Doch damit nicht genug: Bryants Frau habe ihn schon vor Jahren dazu überredet, mit ihr aus Karrieregründen nach Atlanta zu ziehen. Der Mann habe seinen Beruf aufgegeben und sei mit ihr umgezogen. Mittlerweile vermute Bryant, dass das ihm zunächst nicht bekannte Motiv für den Umzug wohl jenes war, dass seine Frau dadurch die Affäre leichter aufrechterhalten konnte. In Atlanta sei es Bryant nicht möglich gewesen, eine feste Arbeit zu finden, was ihn in den finanziellen Ruin getrieben haben soll. Bryant fordert ein Bußgeld und Schadensersatz in unbekannter Höhe. Er will laut Klage im öffentlichen Interesse ein Exempel statuieren. So sollen Kelly und andere Männer in ähnlicher Situation davon abgehalten werden, Ehebruch zu begehen. Kelly wollte sich bisher nicht äußern.