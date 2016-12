Hat die Behandlung schon gewirkt? Menderes Bagci sucht Hilfe bei einer "Heilerin"

"DSDS"-Star und amtierender Dschungelkönig Menderes Bagci hat einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge eine "alternative Heilerin" aufgesucht. Kurz vor Weihnachten soll er sich für drei Wochen in ihre Hände begeben haben. Die Heilerin habe dabei ihre Hände auf bestimmte Regionen seines Körpers gelegt. Bis jetzt hat die Behandlung aber offenbar nicht gewirkt: "Große Veränderungen gibt es bisher nicht", so Bagci zu "Bild". "Sie sagte mir, dass ich die Wirkung ihrer Therapie erst in einem Jahr spüren werde."