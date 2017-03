Hartes Training unterschätzt Wie bitte? Hugh Jackman ist kein Fan seines Oberkörpers

Sein Wasser-Trick

Damit Hugh Jackman bei den Dreharbeiten top aussieht, ist zuvor also harte Disziplin gefragt. "Man braucht ungefähr drei Monate Vorlauf", erklärte der Schauspieler. "Man steigert seine Wassereinnahme auf zehn bis 15 Liter pro Tag. Dann trinkt man 36 Stunden vor den Dreharbeiten gar nichts mehr. Weil man zuvor aber so viel getrunken hat, muss man die ganze Zeit auf die Toilette. Deswegen verliert man ganz schnell 4,5 Kilogramm an Wassergewicht."

Wenn die Dreharbeiten dann zu Ende sind, gönnt sich der Vater von zwei Kindern den ein oder anderen "Cheat Day": "Dann esse ich und ich liebe es. Manchmal wache ich um zwei Uhr in der Früh auf, um zu frühstücken und gehe dann wieder ins Bett", erinnerte er sich lachend in der Late-Night-Show. Sein aktueller Film "Logan - The Wolverine" läuft seit dieser Woche in den deutschen Kinos.