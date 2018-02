Harte Worte gegen den "Tatort"-Star Der Fall Dieter Wedel: Sebastian Schipper knöpft sich Ulrich Tukur vor

Fall Wedel zieht immer weitere Kreise. Jetzt meldete sich auch der Regisseur Sebastian Schipper (49) in einem Interview mit dem "Spiegel" zu Wort und schilderte dort seine Eindrücke. Vor allem die Aussagen von Ulrich Tukur (60) in Bezug auf Dieter Wedel sind ihm dabei offenbar ein Dorn im Auge. Die Worte des Schauspielers seien an "Ignoranz, Dickhäutigkeit und unangebrachter Flapsigkeit kaum zu übertreffen" gewesen. Er kenne Tukur zwar nur vom Hallo sagen, er unterstelle ihm aber eigentlich, dass er ein kluger und sensibler Mann sei. Hier gibt es den Film "Victoria" von Sebastian Schipper