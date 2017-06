Bereits im April beging ein Autofahrer am frühen Abend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes eine Unfallflucht. Einige Zeit später wurde er von der Polizei im Rahmen der eingeleiteten Fahndung in einem Landshuter Bordell vorläufig festgenommen. Der 58-Jährige war stark angetrunken, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein kam in amtliche Verwahrung.