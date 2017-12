Harrys Insel, Die 2, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTL II, Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr, Actionthriller

Mike Banning (Gerard Butler) vom Secret Service ist Bodyguard des Präsidenten (Aaron Eckhart) und seiner Familie. Als er den Unfalltod der First Lady nicht verhindern kann, degradiert der Präsident ihn in das Finanzministerium. Als im Oval Office eine Versammlung mit den wichtigsten Staatsmännern Südkoreas stattfindet, um über die Krise zwischen Nord- und Südkorea zu beratschlagen, wird das Weiße Haus von terroristischen Nordkoreanern gestürmt. Banning, der sich in unmittelbarer Nähe befindet, sieht seine Chance zur Rehabilitation: Ohne zu zögern begibt er sich mitten in die Gefahrenzone, um das Leben des Präsidenten zu retten.

23:30 Uhr, Das Erste: The Book of Eli - Der letzte Kämpfer, Endzeitthriller

Nach einem apokalyptischen Krieg wurde die Erde in ein Ödland verwandelt. Der schweigsame Wanderer Eli (Denzel Washington) ist einer der wenigen Überlebenden, die die Welt noch in ihrem früheren Zustand kannten. Seit 30 Jahren zieht er durch verwüstete Landschaften, setzt sich brutalen Angreifern zur Wehr und hat nur ein Ziel: In seinem Rucksack versteckt er eine Bibel, die letzte ihrer Art. Diese möchte er an einen sicheren Ort bringen. Doch andere haben es ebenfalls auf das kostbare Buch abgesehen.