Harmonie-Grenztest Monaco Grandprix am Wochenende

Angesichts des engen Kräfteverhältnisses zwischen Mercedes und Ferrari dürfte der Druck auf die beiden Spitzenfahrer von Rennen zu Rennen wachsen. Nur sechs Punkte Vorsprung nimmt Vettel mit in den Klassiker von Monaco. "Ich hoffe, dieser Kampf dauert bis zur allerletzten Runde in Abu Dhabi an. Das ist es, was die Formel 1 braucht", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Vettel will diesem Wunsch nachkommen. "Das Team arbeitet im Moment überragend, die Stimmung ist toll. Wir wollen weiter nach vorn, wir sind hungrig und wollen Mercedes vom Thron stoßen", sagte der Hesse.

Vergleicht mit Federer und Djokovic

In den vergangenen vier Jahren fuhr in Monte Carlo stets ein Silberpfeil als Erster über die Ziellinie. Diese Serie will Vorjahressieger Hamilton fortsetzen – und nimmt dabei Anleihen bei der jahrelangen Tennis-Rivalität zwischen Roger Federer und Novak Djokovic. "Ich bewundere ihre Konstanz, ihre Konzentration, in Finals am Limit zu bleiben", sagte der 32-Jährige. Diese Eigenschaften wird er angesichts der Stärke Ferraris heuer brauchen.

Lesen Sie hier: Hamilton gewinnt Spanien-GP vor Vettel