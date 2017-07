Harmloses Gespräch lässt aufhorchen Hegt Lilly Becker Zweifel an ihrer Ehe mit Boris?

In Lilly Becker (41) rumort es - und das hat nicht mit ihren kargen Rationen bei "Global Gladiators" zu tun: In der vergangenen Folge bekam sie als einzige Kandidatin keine Nachricht aus der Heimat, in der kommenden Episode am Donnerstag wird offenbar eine banale Unterhaltung über Kaffee für Zündstoff sorgen. Wie die "Bild"-Zeitung im Vorfeld der Ausstrahlung in Erfahrung gebracht haben will, plaudert Nadine Angerer (39) in der Folge darüber, dass sie von ihrer Frau Magda oft den Kaffee ans Bett gebracht bekommt. Für Lilly Becker, die sich über solch einen Service anscheinend nicht freuen kann, ein sehr heikles Thema.Die Autobiografie von Boris Becker mit dem lyrischen Titel "Augenblick, verweile doch" gibt es hier zu kaufen