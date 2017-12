Nachdem zuletzt sieben Spieler fehlten und in Gladbach James Rodríguez (Gehirnerschütterung) sowie Juan Bernat (muskuläre Probleme) ausgewechselt werden mussten, hat sich die Lage entspannt. Gegen Hannover steht Thomas Müller in der Startelf, das kündigte Heynckes am Freitag an: "Thomas sprüht vor Ehrgeiz, ich bin froh, dass er wieder dabei ist. Letzte Woche haben wir den alten Müller im Training gesehen."

Lewandowski wieder bereit

Ebenfalls bereit für Samstag: James, Rafinha und Robert Lewandowski, über den Heynckes sagte: "Robert hat schon seit längerer Zeit mit dem Patellaspitzensyndrom zu tun. Das ist weitgehend abgeklungen. Aber er muss immer wieder seine Muskulatur stärken, daher hat er das zwei Tage im Kraftraum getan. Er ist 100-prozentig einsatzbereit."

Erst kurzfristig will Heynckes entscheiden, ob er David Alaba und Franck Ribéry ("Er ist ohne Beschwerden, hat sehr gut trainiert") in den Kader berufen. Tendenz: eher nicht. Sicher nicht gegen Hannover dabei: Bernat und Arjen Robben, der nach seinem leichten Muskelfaserriss bisher nur laufen kann. "Vielleicht kann er Montag mit der Mannschaft trainieren", sagte Heynckes, "er brennt natürlich, Aber gerade bei Arjen würde ich nie etwas riskieren."

BVB-Duell als Jahresabschluss

Also wird Bayern wohl mit Robben am Dienstag in der Champions League versuchen, das 0:3 vom ersten Duell mit Paris St.Germain auszubügeln, um vielleicht doch noch als Gruppensieger ins Achtelfinale einzuziehen. Die letzte Aufgabe des Jahres: Vier Tage vor Weihnachten das Türchen zum DFB-Pokal-Viertelfinale öffnen, mit einem Heimsieg gegen Borussia Dortmund – ob der BVB dann schon mit einem neuen Trainer und Nachfolger von Peter Bosz nach München kommt? Mit Armin Veh oder gar mit Felix Magath, der seinen Job in Shanghai gerade beendet hat? Wäre ein Weihnachtsmärchen.

Wie ein Erfolg von Hannover am Samstag. Denn: Nur eines (ein 1:0 im November 2006) der insgesamt 27 Bundesliga-Gastspiele bei Bayern konnte 96 gewinnen. Wiederholung ausgeschlossen?

