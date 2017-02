Und das Ergebnis konnte nun erstmals in München bewundert werden. In der Jaguar Land Rover Markenboutique am Odeonsplatz wurde am Mittwoch der Art Salon "Jaguar x Juniqe“ eröffnet. Zahlreiche Prominente wie die Schauspielerinnen Hannah Herzsprung und Anja Kling sowie Moderatorin Susann Atwell waren gekommen, um die Werke - von Postern und Kunstdrucken über Schreibwaren, T-Shirts und Handyhüllen bis hin zum Duschvorhang - zu bewundern.