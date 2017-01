München - Am Freitag bricht in Deutschland wieder das Dschungelfieber aus. Wie in jeder Staffel, wird es auch heuer ein Titelsong für die "Das Dschungelcamp" geben. Und Sportliebhabern dürfte der Ohrwurm sogar schon bekannt sein! RTL wählte die Indie-Pop-Band "Fitz And The Tantrums" aus, die mit ihrem Song "HandClap" schon in den USA erfolgreich war. Den Dance-Hit veröffentlichte die Band bereits im März 2016. Im Juni 2016 erschien das dazugehörige Album "Fitz And The Tantrums". Die Single "HandClap" erreichte Platz 63 der US-Billboard-Charts.