München - Sein Vertrag läuft noch bis 2020, er erhält Lob von allen Seiten, kam aber in dieser Saison beim FC Bayern unter Trainer Carlo Ancelotti nicht so recht zum Zug: Nationalspieler Joshua Kimmich ist beim alten und neuen deutschen Meister auf dem Sprung - nicht in die Stammelf, sondern zu einem neuen Arbeitgeber. Das berichtet zumindest die Stuttgarter Zeitung.