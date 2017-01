Angeklagter war jünger als 21 Jahre alt Urteil gegen Stiefvater nach Tod von Hamburger Baby Lara Mia

Bei ihrem Tod im März 2009 hatte die neun Monate alte Lara Mia mit 4,8 Kilo gewogen, nur halb so viel wie in ihrem Alter normal wäre. Laut Anklageschrift hatte der Stiefvater das Mädchen "ab Oktober 2008 nicht mehr ausreichend ernährt". Das Baby sei immer dünner und schwächer geworden und "spätestens ab Februar 2009 erkennbar lebensbedrohlich unterernährt" gewesen. Weiter hieß es in der Anklage, der Lebensgefährte der Mutter habe "billigend in Kauf genommen, dass das Mädchen an den Folgen der Unterernährung sterben könnte".