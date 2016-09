Es brennt und brennt: Die Löscharbeiten an einem Containerschiff im Hamburger Hafen dauern an. "Wir rechnen damit, dass die Löscharbeiten auch heute noch nicht abgeschlossen werden können und sich aufs Wochenende ausweiten", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag.

Hamburg - Der Brand war am Donnerstag im Laderaum eines Containerschiffes ausgebrochen. Um den Brandherd zu erreichen, müsse die Ladeluke des betroffenen Containers geöffnet werden. Das sollte zunächst am Freitagmittag passieren, das Vorhaben wurde aber verschoben, wie der Sprecher sagte. Gefahrgut sei nicht in Reichweite des Feuers. "Was auf dem Schiff war, ist entweder nicht betroffen oder entladen worden." Mit was der brennende Container beladen war, müsse noch geklärt werden.