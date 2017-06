"Halten Sie mich da raus" Serena Williams schlägt gegen John McEnroe zurück

Zumindest verbal befinden sich Tennis-Ass Serena Williams (35) und der ehemalige Profi John McEnroe (58) sicher auf einer Höhe. Die 35-Jährige hat sich jetzt zu McEnroes Kommentaren geäußert, dass sie in der Männer-Weltrangliste nur die Nummer 700 der Welt wäre. "Lieber John", schrieb Williams daraufhin in einem Tweet, "ich bewundere und respektiere Sie, aber bitte halten Sie mich aus Ihren Äußerungen raus, die nicht auf Tatsachen beruhen." (Was John McEnroe noch alles zu erzählen hat, erfahren Sie in seinem neuen Buch "But Seriously")