Und auch in diesem Jahr blitzte es weiter: Bei sieben Messungen im Januar waren 285 Autofahrer zu schnell unterwegs. Insgesamt also erwischten die Beamten im letzten halben Jahr 6.142 Autofahrer bei 44 Messungen - Im Schnitt also fast 140 Beanstandungen pro Messung. Würde jeden Tag geblitzt, die Anzahl der erwischten Autofahrer wäre wohl dauerhaft vierstellig.

Grund genug, auch in Zukunft die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung zu überprüfen. "Wir werden weiterhin regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Rosenheimer Straße durchführen", teilt ein Polizeisprecher mit. Ein halbes Jahr Zeit haben Autofahrer also noch, sich an die Geschwindkeit zu gewöhnen. Nach der Testphase will die Stadt Bilanz ziehen und entscheiden, ob Tempo 30 dauerhaft in der Rosenheimer Straße gelten soll.