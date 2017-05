Halbfinale in der BBL FC Bayern gegen Bamberg: Ach, du dickes B!

Anfangs fanden die Münchner schwer in die Partie: "Unsere Großen hatten heute früh Foulprobleme. Wir müssen lernen, uns auf die Umstände einzustellen, aber einigen Spielern fehlt hier noch die Erfahrung", so Coach Sasa Djordjevic. Insgesamt 14 Freiwürfe gab es im ersten Viertel, die beiden Rivalen schenkten sich von Beginn an nichts. Vor allem bei den Bayern war der Druck zu spüren. Lediglich sechs Dreier gelangen den Münchnern bei einer Trefferquote von 24 Prozent. So hielten sie Berlin lange im Spiel, zur Halbzeit stand es 43:43.

Fünf Minuten vor Schluss zündete Bayern den Turbo

Sinnbildlich für das angespannte Nervenkostüm der Bayern war Nick Johnson: Der US-Amerikaner bekam im dritten Viertel sieben Sekunden vor Schluss in der eigenen Hälfte den Ball und warf völlig überhastet weit neben den Korb. Diesen Aussetzer nutzte Alba und ging durch einen schnellen Gegenangriff mit 64:61 in das entscheidende Viertel. Fünf Minuten vor Schluss zündete Bayern dann in Person von Vladimir Lucic und Nihad Djedovic den Turbo. Die beiden waren mit 19 Punkten die Topscorer.

"Es war eine Schlacht mit ständigen Führungswechseln. Zum Glück haben wir einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen", analysierte Redding nach dem Spiel. Das klare Signal der Bayern: Wir können es auch auswärts! Genau das gilt es nun gegen Bamberg zu beweisen. Wenn es nach Pesic geht, am besten gleich am Sonntag: "Es ist logisch, dass wir einmal auswärts in Bamberg gewinnen müssen. Der Start in eine Playoff-Serie ist immer besonders wichtig".

Coach Djordjevic blickt dem Duell gewohnt zurückhaltend entgegen: "Jetzt werden wir uns erholen, ruhig und auf dem Boden bleiben – und weiter spielen."

