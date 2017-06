Lob vom "Herminator"

Österreichs Bundeskanzler Christian Kern sprach nachher von einem "Weltklassematch" des Teenie-Idols, der schon seit Kindertagen vom ehemaligen Boris-Becker-Trainer Günter Bresnik betreut wird. Die rot-weiß-rote Ski-Legende Hermann Maier schwärmte in der Kronenzeitung: "Was Dominic leistet, ist unmenschlich." Der "Dominator" auf den Spuren des "Herminators". Felix Austria! Als letzter und bislang einziger Österreicher hatte übrigens Thomas Muster ein Grand-Slam-Turnier gewonnen: 1995 - in Paris!

Jetzt ist es nicht so, dass der Halbfinaleinzug von Thiem einer faustdicken Überraschung gleichkommt. Immerhin stand der Sohn von zwei Tenniscoaches bereits im vergangenen Jahr in der Vorschlussrunde des bedeutendsten Sandplatzturniers.

Und doch erstaunt die Souveränität, mit der Thiem bislang ohne Satzverlust durch das Feld marschiert. Allerdings weiß der Rechtshänder mit der einhändigen Bilderbuch-Rückhand um die Hindernisse, die auf dem Weg zum großen Coup noch warten.

"Es ist ein eigentlich ein Witz" meinte Thiem, "wie schwer es ist, einen Grand Slam zu gewinnen. Jetzt habe ich Novak geschlagen, am Freitag wartet Nadal. Und in einem etwaigen Finale würde noch ein Topstar kommen". Im zweiten Halbfinale stehen sich am Freitag der topgesetzte Brite Andy Murray und US-Open-Champion Stan Wawrinka (Schweiz/Nr. 3) gegenüber.

Thiem brilliert auf "Roter Asche"

Die Finals von Madrid und Barcelona hat Thiem gegen Nadal verloren. Doch bei der French-Open-Generalprobe in Rom knackte der "Domiator" die ehemalige Nummer eins im Viertelfinale. Es war die erste Niederlage von Nadal nach zuvor 17 Siegen in Folge auf der geliebten roten "Terre Battue", die für ihn so etwas ist wie sein natürlicher Lebensraum ist.

Und auch Djokovic traut dem bodenständigen Thiem, der neben seinem Kumpel Alexander Zverev (Hamburg) das Aushängeschild der "Next Generation" ist, den großen Wurf zu. "Er ist einer der kommenden Stars. Dominic ist sehr hungrig und will die Trophäe. Und er hat eine gute Chance."

Bresnik jedenfalls erkannte schon früh, aus welchem Holz sein Schützling geschnitzt ist. Obwohl Thiem sich als Teenager über lange Zeit schlapp fühlte und sogar Blutspuren in seinem Stuhl entdeckte, sagte er niemanden etwas - aus Angst, mit dem Training aussetzen müssen. Erst 2013 und nach drei qualvollen Jahren wurde eine bakterielle Darminfektion diagnostiziert.