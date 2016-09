München - Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat bei der Grundsteinlegung für das Museum der Sudetendeutschen in München noch einmal die Bedeutung der Vertriebenen für den Freistaat betont. "Das kulturelle Erbe der Sudetendeutschen, der großartige Beitrag, den sie zum Aufstieg Bayerns vom Agrarland zum Vorzeigeland in Deutschland geleistet haben, aber auch mit welcher Kraft und menschlicher Größe sie das Schicksal der Vertreibung gemeistert haben - all das wollen wir gerade für die jungen Menschen und künftige Generationen bewahren", sagte der CSU-Chef am Freitag.