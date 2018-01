"Es war immer von klein auf mein Traum, ins Ziel zu fahren und in Führung zu liegen hier in Kitzbühel", sagte Dreßen. Das gelang bei seiner erst zweiten Abfahrt auf der berüchtigten Streif, in deren Siegerliste Dreßen nun neben Namen wie Franz Klammer, Hermann Maier oder Didier Cuche steht. Der große Norweger Aksel Lund Svindal dagegen gewann die Abfahrt nie, er wurde am Samstag Achter.

Teamkollege Sander wird Sechster

Eine starke Leistung zeigt auch Teamkollege Andreas Sander mit Platz sechs. Dabei lag er bis wenige Sekunden vor dem Ziel auf Podiumskurs, ehe er einen Fehler machte und zurückfiel. "Jetzt überwiegt mehr die Enttäuschung, was sich in den nächsten Tagen sicher ändern wird", kommentierte Sander nach dem besten Abfahrts-Rang seiner Karriere.

Josef Ferstl, der Sohn des bis dato letzten deutschen Streif-Siegers, landete auf Rang 20. Nachwuchs-Talent Manuel Schmid verpasste als 37. die Punktränge und seine letzte Chance zur Olympia-Qualifikation. Am Sonntag steht in Kitzbühel der Slalom an.

