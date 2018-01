Eine Suff-Fahrt könnte Bam Margera (38) hinter Gitter bringen. Der "Jackass"-Star sei in Los Angeles nun zweifach wegen Alkohol am Steuer angeklagt worden, wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet. Dem Schauspieler und Skateboarder drohen durch die Klage der Staatsanwaltschaft bis zu sechs Monate im Gefängnis und eine Strafe in Höhe von umgerechnet etwas mehr als 800 Euro.