Nachdem der damals in Aichach Wohnhafte etwa um die Zeit des Urteilsspruchs seine Zelte in der Bundesrepublik zumindest vorerst abgebrochen hatte und in sein Heimatland zurückgekehrt war, ohne sich um die verhängte Strafe zu kümmern, hatte ihn die Staatsanwaltschaft Augsburg zur Festnahme ausgeschrieben. Am Münchner Flughafen lief er nun in die Arme der Bundespolizisten. Der Festgenommene konnte zwar die geforderte Geldstrafe bezahlen – stolze 494,50 Euro an Verfahrenskosten blieb er der bayerischen Justiz aber weiterhin schuldig. Dennoch konnte er dem Gefängnis entgehen und durfte seine Reise fortsetzen.