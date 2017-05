Haftbefehl gegen 72-Jährigen Nervenstarkes Treffen: Nackter vertreibt Einbrecher

Roland R. wohnt in der Görresstraße in einer Wohnung unter dem Dach. Am vergangenen Donnerstag sitzt er mittags in der Badewanne, wäscht sich die Haare. Der 47-Jährige hat die Badezimmertür nur angelehnt. Gegenüber befindet sich die Wohnungstür, nur durch einen Flur getrennt. "Ich habe Geräusche im Treppenhaus gehört. Aber ich dachte, da ist jemand nebenan an der Tür zum Speicher."