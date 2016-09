EHC siegt gleich dreimal - Zimmermann: Hauptsache am Freitag klappt's

Der EHC gewann durch Michi Wolf (zwei Schläge), Konrad Abeltshauser (3,05 Minuten) und David Leggio (huldigte auf seinem Herz dem Sponsor) sämtliche Vergleiche und schnappte sich von Vorjahressieger 1860 den Titel. Die ausgelobte Prämie von 1000 Euro wurde an die Stiftung „kids to life“ gespendet.

Zimmermann zur AZ: „Wir hatten Spaß, das war die Hauptsache. Die Platzierung heute ist jetzt nicht ganz so wichtig wie etwa der Sieg beim Club – daher hält sich meine Enttäuschung in Grenzen.“ Teamkollege Olic nahm er in Schutz: "Ich muss für meinen Teamkollegen eintreten: Ivica als Ersten ranzuschicken - der sich nicht auskennt? Da hat man ihn ein bisschen ins offene Messer laufen lassen", witzelte er. Und hofft darauf, dass die Bemühungen des Kroaten im nächsten Heimspiel gegen Union Berlin mehr Ertrag liefern: „Ob er am Freitag drei, vier oder acht Anläufe braucht – Hauptsache gegen Union ist das Ding drin.“