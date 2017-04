ProSieben teilt bereits vor Ausstrahlung der Sendung ein Foto auf Instagram. Die Ergebnisse vom Modelshooting kommen bei den GNTM-Fans aber gar nicht gut an. Sie sind skeptisch und nicht von den Modelqualitäten der Kandidatinnen überzeugt. "Sieht richtig bekloppt aus" oder "Anh guckt, als ob sie auf dem Klo sitzt" lauten nur einige der Kommentare. Wer wird am Ende "Germany's Next Topmodel"?