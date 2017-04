Haben Bibi und Moritz eine Zukunft? Fünf Fragen zum "Tatort: Wehrlos"

Bibi meldet sich im Film bei einer Partnerbörse an. Sucht die alleinstehende Schauspielerin Adele Neuhauser auch im Netz nach Partnern?

Nein, sie verlässt sich lieber auf den direkten Kontakt, sagte Neuhauser im Interview. Sie kenne aber Leute, die gar nicht so schlechte Erfahrungen damit gemacht hätten: "Wenn man sich nicht mehr so in der Welt tummelt, weil der Alltag so viel von einem fordert, wie soll man da jemanden kennenlernen?" Für sie habe das Alleinsein im Übrigen Vor- und Nachteile. Am meisten fehle ihr allerdings, die schönen Dinge des Lebens mit einem geliebten Menschen zu teilen.

Der "Tatort: Wehrlos" war der 40. Einsatz für Krassnitzer als Moritz Eisner. Wurde am Set gefeiert?

Ja, zumindest wurde Krassnitzer mit Geschenken überrascht. Er bekam eine Torte und eine lustige Karikatur, die jetzt einen besonderen Platz in seinem Büro gefunden hat. Die Torte wurde indes geteilt: "Sie hat dem ganzen Team hervorragend geschmeckt", sagte Krassnitzer, der sich von den Überraschungen sehr berührt zeigte. Er selbst sei auf diese runde Zahl nicht vorbereitet gewesen, er sei nämlich kein Statistiker.

Moritz Eisner droht der Verdächtigen Daniela Maurer an, ihr einen Mord anzuhängen, wenn sie nicht auspackt. Ist das als Kommissar erlaubt?

Nein, solch eine Drohung ist sowohl in Deutschland als auch in Österreichs selbstredend verboten und würde den Tatbestand der Nötigung darstellen. Der Polizist müsste mit einer empfindlichen Strafe rechnen und würde disziplinarische Folgen zu befürchten haben. Auch Schauspieler Krassnitzer weiß dies natürlich: "Das ist im Grenzbereich so eines der unerlaubten Mittel, derer sich Moritz und Bibi hin und wieder bedienen, um jemanden unter Druck zu setzen." Der Zweck sei es, eine Reaktion auszulösen, die vielleicht weiterführt. Verboten ist es aber dennoch.