"Einfach unglaublich, Rafa"

"Dass er sich so gut präsentiert hat, kam für mich nicht überraschend. Er hat ja schon in Australien gezeigt, was er später wahrscheinlich auf Sand leisten kann. Aber dass er das so durchziehen konnte, war natürlich absolut gigantisch", sagte Federer am Rande des ATP-Turniers in Stuttgart. Gleich nach dem Spiel hatte er bereits getwittert: "Einfach unglaublich, Rafa". Der Schweizer weiß, dass die so faszinierende Rivalität zwischen ihm und Nadal in dieser Saison eine Renaissance erlebt.