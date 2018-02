Haag – Am Rande des Gaudiwurms in Haag ist es am Faschingsdienstag zu einer Vergewaltigung gekommen. Eine 19-jährige Frau hatte sich laut Polizei am Abend wegen Überfüllung der Damentoiletten hinter einen Baum begeben, um sich dort zu erleichtern. Dabei wurde sie von einem ihr nicht bekannten Mann attackiert, zu Boden geschubst und anschließend sexuell missbraucht.