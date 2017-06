H’ugo’s, The Grill, Bayerischer Hof Filmfest in München: So fest feiern die Promis

München - Samstagmorgen am Promenadeplatz. Diese eine Szene bringt es perfekt auf den Punkt. Etliche Fotografen reihen sich vor einer Frau auf, knipsen sie minutenlang, rufen ihren Namen. Passanten bleiben neugierig stehen, schauen, was hier gerade passiert. Naja, eigentlich gar nicht so viel. Schauspielerin Michaela May kommt auf dem Radl vorm H’ugo’s an. Was sonst eine Alltagssituation sein könnte, ist auf dem Filmfest in München gleich eine kleine Sensation.