Gefeiert wurde in den alten Räumen der Privatbank Hauck & Aufhäuser am Promenadenplatz. Daher auch der Name von Ugos neuem Club: Tresor-Lounge. Damit sich seine Kunden auch wirklich wohlfühlen, hat der Pizza-Bäcker bei der Club-Einrichtung nicht gespart: 3,7 Millionen Euro sind statt der einst geplanten 1,8 Millionen in den Umbau der 1700 Quadratmeter großen Bankräume geflossen.