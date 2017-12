GZSZ, Berlin - Tag & Nacht,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Deniz wurden von Zobel in einen Laster gesperrt, damit sie ihm bis zur Drogenübergage nicht mehr in die Quere kommen. Vergeblich versuchen die beiden, sich zu befreien. Als Pauline auf die Silvestergala gehen will, stellt sie ernüchtert fest, dass sie sich nur etwas vorgemacht hat - Damians Interesse gilt nicht ihr, sondern Isabelle.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Leon ist zurück in Berlin und will Silvester im Mauerwerk feiern. John freut sich zwar, seinen alten Partner wiederzusehen, doch beide merken, dass der Bruch ihrer Freundschaft ein normales Umgehen miteinander schwierig macht. Während Leon Halt bei seiner Familie findet, sucht John die Ablenkung im Partyrausch.

