GZSZ, Berlin - Tag & Nacht,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle erfährt geschockt, dass Vincent tatsächlich in Lebensgefahr schwebt. Schon bald keimt in ihr der Verdacht, dass es ein Anschlag war - ausgeübt von Maximilian. Nachdem Damian mit Paulines Hilfe Maximilian tatkräftig vor Schlimmerem bewahrt, keimen in dieser erneut Gefühle für Damian auf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily entscheidet sich dagegen, Leon von ihrem Verdacht zu berichten. Sophie ist sich mit Nikolai in Moskau gefährlich nah gekommen und vertraut sich Emily an. Ihre ehemalige Freundin reagiert verständnisvoll und die beiden finden endlich wieder zueinander. Unterdessen erfährt Leon, was für Gerüchte Emily über Sophie in die Welt setzt.