Die AZ macht den Neulöwen-Check

Christian Gytkjaer: Wusste hauptsächlich einmal zu gefallen: Saisontreffer Nummer eins nach 13 Minuten, als Amilton durchstartete und Romuald Lacazette per Fußspitze zum Dänen-Bomber weiterleitete. Adlung lobte nicht nur den Treffer, sondern auch Gytkjaers Qualität: "Das Tor macht er überragend. Es ist nicht so einfach, den Ball so zu nehmen. Den Torriecher hat er, das hat er mit seinen 19 Toren bei Trondheim nachgewiesen. Dafür haben wir ihn geholt."