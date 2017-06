"Gute Reise" Die deutschen Promis trauern um Gunter Gabriel

Der Tod von Gunter Gabriel (1942 - 2017, "Ich bin" ) hat am Donnerstag die deutsche Musikwelt erschüttert. Nicht nur viele Fans trauern in den sozialen Medien um den Schlagersänger. Auch zahlreiche Promis nehmen mit warmen Worten und Fotos Abschied von dem Musiker, der im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Treppensturzes gestorben ist. Die "Best of"-CD von Gunter Gabriel können Sie hier bestellen