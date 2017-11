Köln - Ob die Ehrlich Brothers ein Ass im Ärmel versteckt haben? Das deutsche Showmagier-Duo will zumindest beim "Prominenten-Special" von "Wer wird Millionär?" am 23. November (20:15 Uhr, RTL) für den guten Zweck eine Million Euro abräumen. Ob das klappt, oder ob das Geld vielleicht nur eine Illusion bleibt, das wird erst am kommenden Donnerstag aufgeklärt. Die Ausgabe wird im Rahmen des diesjährigen RTL-Spendenmarathons ausgestrahlt. (Selbst zaubern wie die Ehrlich Brothers? Das geht mit diesem Zauberkasten der Brüder)